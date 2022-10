La 2e édition du salon international de l’aérospatiale et de la défense “IADE Tunisia” se tient du 12 au 16 octobre 2022 à l’aéroport international d’Enfidha Hammamet, avec la participation de 200 entreprises exposantes.

Placé sous l’égide de la présidence de la République, ce Salon s’étale sur une superficie de 300 m2 et verra la participation de plus de 90 pays principalement africains et arabes, selon les organisateurs.

Cette deuxième édition rassemblera différents acteurs internationaux de l’industrie aérospatiale et de défense et aura pour objectif de booster l’investissement et de promouvoir le tourisme tunisien.

Dans le cadre de cet événement, des journées portes ouvertes destinées aux professionnels seront organisées du 12 au 14 octobre pour leur permettre de prendre connaissance des dernières avancées du secteur.

Des rencontres Business to Business (B2B) entre les industriels internationaux et les participants sont également prévues. L’objectif étant de créer de nouvelles opportunités d’investissement et de développement en Afrique.

En marge de cette deuxième édition, une conférence sera organisée à l’initiative de l’armée tunisienne, rassemblant plus de 100 militaires de 40 pays africains pour discuter des défis sécuritaires nationaux et régionaux. Le Salon est ouvert au public les 15 et 16 octobre.