Le programme cinématographique “Ciné Par’Court” (Khatawat), qui est à sa 9ème édition, a annoncé une liste de quatre films produits cette année.

La soirée de clôture de cette édition 2022, prévue mercredi 12 octobre au Théâtre des Régions à la Cité de la Culture, verra la projection des films participants et la remise des prix aux lauréats.

Un jury sélectionnera les films les plus prometteurs et l’une des équipes gagnantes participera, en 2023, à un festival de courts-métrages en Allemagne.

Ce programme annuel accompagne les projets de jeunes réalisateurs de l’écriture scénaristique jusqu’à la réalisation d’un court métrage et des dernières opérations de post-production.

Il est organisé par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) avec le soutien du Goethe-Institut Tunis et en partenariat avec l’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM).

Voici la liste des films qui seront présentés en présence du public:

– Black Little Sheep

Fiction expérimentale 13 min

Synopsis : Un voyage de découverte de deux garçons qui vivent entre la peur de l’acceptation et l’espoir que suscite leur désir de vivre dans une relation compliquée et non communicative.

Ecriture et réalisation : Bachir Tayachi, Assistants à la réalisation : Firas Ben Ali, Hatem Fhima, Direction de la production : Ameni Ghimagi, Artiste 3D: Ismail Labidi.

– To You

Fiction expérimentale, animation, 19 min

Synopsis : Sur une poussière d’étoiles, se dessine de vieux souvenirs enfouis. Soit je te condamne, soit je te libère de ton agonie.

Réalisation : Wafa Lazhari, Ingénieur intelligence artificielle : Khalil Lazhari, Assistante réalisatrice : Sfaya Mbarki, Sound Design : Katerina Lenoir, Assistante de production : Lyna Turki.

– En Boucle

Fiction 12 min

Synopsis : Une fille se retrouve coincée dans une boucle qu’elle a elle-même créée, alors qu’elle s’efforce de définir et de réparer sa relation.

Ecriture et réalisation : Nawres Zriei, Image : Jihen Chaabi, Son : Fourat Naffeti, Montage : Ghassen Jeribi, Direction de la production : Hela Soui.

– DOV 2070

Documentaire 22 min

Synopsis : En pleine crise socio-économique, nous suivons le parcours de jeunes artistes tunisiens qui tentent d’organiser des événements alternatifs dans des lieux insolites, de découvrir la scène underground et de faire partie de la simulation.

Réalisation : Nour Béjaoui, Image : Dhia Fadhloun, Son : Hedi Triki, Montage : Med amir Albouchi, Production : Mansour Klila.