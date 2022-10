L’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) a annoncé samedi la réalisation d’un nouveau guide en dépollution olfactive pour la première fois en Tunisie.

Ce guide environnemental lié à la réduction des odeurs désagréables sera diffusé bientôt et permettra aux entreprises intéressées d’accéder aux techniques de réduction de pollution liée aux odeurs, d’autant plus que cette pollution cause, aujourd’hui, de grands désagréments dans de nombreuses régions de Tunisie”, a précisé l’ANPE.

Le guide permet, également, de détailler les diverses technologies pouvant être mises en place pour réduire l’émanation des odeurs gênantes, ainsi que les impératifs techniques pour assurer et garantir les performances escomptés, avec des estimations des coûts des investissements y afférents.

Le nouveau guide environnemental traite une grande variété d’activités causant une pollution olfactive. Il présente les différents équipements utilisés pour la mesure et l’appréciation de l’étendue de ces nuisances.

Ce document qui est mis en œuvre dans le cadre du projet ” SUNREF Tunisie “, est financé par l’Agence française de développement (AFD).

Le projet SUNREF aide les acteurs privés tunisiens à investir dans la maîtrise de l’énergie et de la protection de l’environnement et encourage les institutions financières locales à les financer.