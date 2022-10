Les indicateurs touristiques à Tabarka et Ain Draham (gouvernorat de Jendouba) ont enregistré une hausse de plus de 141 % au niveau du nombre des visiteurs et 130% au niveau des nuitées passées dans les unités hôtelières de la région durant les dix derniers jours du mois de septembre 2022, selon un rapport du Commissariat régional du tourisme à Tabarka.

Ainsi, 5 970 touristes ont visité la région durant cette période contre 2 475 au cours de la même période de l’année écoulée tandis que le nombre de nuitées touristiques s’est élevé à 10 375 nuitées contre 4 586 une année auparavant.

D’après le même rapport, les chiffres pour tout le mois de septembre 2022 indiquent ainsi une évolution de 193% en termes du nombre de visiteurs, soit 29 106 arrivées contre seulement 9 914 pendant le même mois de l’année dernière, ainsi qu’une augmentation de 197% en termes du nombre des nuitées avec 62 931 nuitées contre 21 152 en septembre 2021.

Cette hausse s’explique par le retour du marché algérien, l’amélioration de la situation épidémiologique en lien avec le coronavirus, l’élargissement des activités des gites ruraux et l’extension des espaces de locations touristiques, a souligné le commissaire régional du commerce à Tabarka, Aissa Marouani.