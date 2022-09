Des diplomates de certains pays occidentaux, en l’occurrence l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, et celui du Japon à Tunis ont exprimé leur soutien aux négociations en cours entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI).

Ces positions, rapportées jeudi 29 septembre 2022, par la présidence du gouvernement, ont été exprimées lors des entretiens qu’a eus séparément la cheffe de gouvernement, Najla Bouden, avec l’ambassadeur du Japon, Shinsuke Shimzu, d’Allemagne, Peter Prügel, Royaume-Uni, Helen Winterton, et de la France, André Parant, et ce à quelques jours de la tenue des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale).

Shimzu a, à cette occasion, affirmé la disposition de son pays à soutenir la Tunisie dans ces négociations avec le Fonds compte tenu des réformes sérieuses préparées par le pays et de l’accord conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

L’ambassadeur d’Allemagne souligne de son côté l’importance pour la Tunisie de poursuivre l’action dans un cadre consensuel pour mettre en œuvre des réformes économiques structurantes.

Quant à Helen Winterton, elle a fait part de la disposition de Londres à soutenir les négociations entre la Tunisie et le Fmi à la lumière de l’accord conclu entre le gouvernement tunisien et les partenaires sociaux.

Cet accord est de nature à contribuer à offrir un cadre idoine pour la mise en œuvre des réformes, estime l’ambassadeur de France en Tunisie.

Le 19 septembre 2022, rappelons-le, le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, avait déclaré qu’après la signature de l’accord entre le gouvernement et l’UGTT, toutes les procédures sont parachevées pour présenter au FMI un dossier complet comprenant les grandes réformes.

Des membres du gouvernement tunisien et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie devraient prendre part, du 10 au 16 octobre 2022, aux Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods -le FMI et la Banque mondiale- à Washington.