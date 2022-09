La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a souligné l’importance des relations entre la Tunisie et le Royaume-Uni, notamment dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Recevant au Palais du gouvernement à La Kasbah, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton, la cheffe du gouvernement a appelé à diversifier davantage cette coopération pour embrasser d’autres domaines.

Pour Bouden, la Tunisie, qui fait face à des défis internes en plus des défis actuels que connait le monde, notamment la crise alimentaire et énergétique et la crise russo-ukrainienne, compte sur le soutien de ses partenaires, dont le Royaume-Uni, pour mener à bien ses réformes économiques et sociales et hâter ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Citée dans un communiqué, Bouden juge indispensable de bien préparer la deuxième session du Conseil de coopération tuniso-britannique qui se déroulera à Londres, et permettra de discuter des moyens de renforcer davantage le partenariat bilatéral dans les domaines de la transition énergétique et écologique, l’économie verte et bleue, et la formation dans les domaines liés à ces secteurs.

Pour sa part, la diplomate britannique s’est félicitée des relations bilatérales distinguées entre les deux pays, rappelant la récente visite en Tunisie du ministre d’Etat britannique en charge de l’Asie du Sud et centrale, de l’Afrique du Nord et les Nations-Unies et du Commonwealth.

D’autre part, l’ambassadrice a exprimé la disponibilité de son pays à soutenir les efforts de la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international.