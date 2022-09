Pour le démarrage de la nouvelle année académique 2022-2023, l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et arts, Beit al-Hikma, organise sa conférence inaugurale, le 1er octobre 2022, sous le thème ” Pour un universel de traduction “.

La conférence sera donnée par le Pr Souleymane Bachir Diagne, professeur dans les départements d’études francophones et de philosophie à Columbia University (New York) où il dirige, également, l’Institut d’études africaines.

Le conférencier est par ailleurs membre de l’Académie Royale de Belgique et de l’American Academy of Arts and Sciences.

Il s’agira de commenter, au cours de cette conférence, l’affirmation de l’écrivain kényan Ngugi Wa Thiong’o, selon laquelle la langue des langues c’est la traduction.

Le propos sera ainsi de montrer que si notre condition humaine première est de constituer des cultures multiples, s’exprimant en une pluralité de langues différentes portant des visions du monde, la traduction, dont le philosophe Paul Ricœur a dit qu'”elle est tâche impossible et sublime tout à la fois”, est la création continue d’une société humaine orientée vers un même horizon d’universalité. Et cela, non pas en dépit du pluriel du monde mais dans le respect de ce pluriel et en prenant appui sur lui.