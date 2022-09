La Tunisie est devenue, en 2022, membre du Programme Cool Up, lequel est dirigé par l’Organisation allemande de consulting “Guidehouse Germany GMBH”, sous la tutelle du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Conservation de la nature, de la Sécurité nucléaire et de la Protection de consommateurs.

Le programme Cool Up a pour objectif de soutenir la mise en oeuvre de l’Accord de Paris sur le Climat et les objectifs de l’amendement de Kigali, de développer des modèles financiers pour stimuler le refroidissement durable et activer les réfrigérants naturels et économes en énergie.