En 2022, la Tunisie a rejoint l’Alliance pour le climat et la protection de la couche d’ozone (COPA), une alliance gérée conjointement par la Coopération allemande (GIZ), l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Programme des Nations unies pour pour le développement (PNUD), selon des données diffusées à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Ozone.

Cette alliance a pour objectif de soutenir les pays partenaires (Chine, Ghana, Colombie et Tunisie), à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la climatisation/réfrigération.

Cette réduction se fera à travers la création de banques de substances contenues dans les équipements existants, les produits chimiques, les mousses et autres produits non rejetés dans l’atmosphère, dites banques de CFC (Chlorofluorocarbons) et de HCFC (hydrochlorofluorocarbons).produits chimiques, les mousses et autres produits non encore rejetés dans l’atmosphère”.

Il s’agit également de lancer une initiative mondiale sur la gestion de ces banques de substances appauvrissant la couche d’ozone tout en l’intégrant (la gestion) dans le secteur de la climatisation/réfrigération et dans les Contributions déterminées nationales (NDC) des partenaires de cette alliance.

A court terme, la finalité est de promouvoir le dialogue et les échanges internationaux sur la gestion des banques de substances appauvrissant la couche d’ozone et attirer des financements supplémentaires pour la mise en œuvre de projets d’atténuation dans ce secteur. A long terme, l’alliance permettra une réduction démontrable des émissions de ces gaz nocifs pour la couche d’ozone.