La Dotation (Dot) de la Fondation de Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) pour la Recherche en Sciences de la Santé se propose de valoriser et d’encourager la recherche fondamentale, appliquée et/ou clinique dans le domaine de la santé humaine en accordant la valeur de 30.000 DT par an renouvelable une seule fois après évaluation par le Comité de Pilotage.

L’objectif de cette dotation compétitive est de financer les travaux d’un (e) jeune chercheur(se) qui répondent aux besoins nationaux actuels en santé humaine, jettent les prémices d’une recherche dans des champs à haute valeur ajoutée afin d’augmenter toutes les chances de réussite et de rayonnement scientifique à l’échelle nationale et internationale.

Notre cible :

Les candidats doivent avoir suivi une partie ou la totalité de leur cursus universitaire (thèse ou master), dans l’une des universités tunisiennes.

Les candidats, personnes physiques, sont des médecins, pharmaciens, dentistes, biologistes et/ou vétérinaires impliqués dans le domaine de la recherche en santé (recherche fondamentale, appliquée ou clinique).

Les candidats doivent être âgés de moins de 45 ans à la date de dépôt de la candidature.

Les candidats doivent être affiliés à une unité, un laboratoire de recherche ou un centre d’investigation clinique reconnu par le Ministère Tunisien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Le sujet de recherche proposé doit être dans le domaine de la recherche fondamentale, appliquée ou clinique en santé humaine.

Les candidats priez de Postuler via les réseaux sociaux de la fondation :

Le site web : www.faba.com.tn

Page FB : https://www.facebook.com/Fabatn

Mail : dotsante@fondation-aba.org

FABA :

La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed a été créée en 2019, une initiative dont l’objectif est de pérenniser l’œuvre de Abdelwaheb Ben Ayed, Fondateur du groupe Poulina, s’appuyant sur les principes et valeurs qui lui ont permis de devenir le bâtisseur et le visionnaire qu’il était.

Son amour de la Tunisie, de son patrimoine, de son histoire, ainsi que la conscience du potentiel énorme de la jeunesse tunisienne et de la nécessité de contribuer à sa promotion ont été les éléments constitutifs de cette fondation.