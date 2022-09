“La Tunisie a toujours soutenu les efforts, les programmes et les initiatives de l’Union international des télécommunications (UIT), à travers son adhésion active au conseil de l’Union depuis 1998″. C’est ce qu’indique la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dans un discours prononcé en visioconférence, lundi 26 septembre, à l’ouverture de la Conférence plénipotentiaire de l’UIT 2022, qui se tient à Bucarest (Roumanie), du 26 septembre au 14 octobre 2022.

Elle a réitéré, à cette occasion, le soutien indéfectible du gouvernement tunisien à la candidature de Dr Bilel Jamoussi, spécialiste de renommée internationale dans le domaine de la normalisation, au poste de directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) au sein de l’UIT pour un mandat de 3 ans (2023-2026).

Elle rappellera au passage que Dr Jamoussi a travaillé au sein de l’UIT depuis 12 ans, “ce qui lui a familiarisé avec cette institution internationale”. “Il est connu comme un leader, un manager et un expert compétent en télécommunications et en normalisation des TIC “, a encore affirmé la cheffe du gouvernement.

Et d’ajouter ” Dr Jamoussi est le seul candidat de la région arabe et de l’Union africaine au poste de directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications de l’UIT. Il bénéficie ainsi d’un soutien des pays arabes et africains”.

La Tunisie, à travers le soutien de la candidature de DR Jamoussi, ouvrera à contribuer davantage au développement des activités de normalisation et au développement technologique qu’entreprendra l’UIT, a encore tenu à souligner Bouden.