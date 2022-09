Un concert de Jazz du groupe tchèque Najponk Trio aura lieu, lundi 26 septembre 2022 à 18h00, au palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said.

Ce concert en soutien à l’Ukraine est organisé par l’ambassade de la République tchèque, en collaboration avec la Délégation de l’Union européenne et l’ambassade d’Ukraine en Tunisie.

Il sera donné par Najponk au piano, Taras Voloschuk à la contrebasse et Marek Urbanek à la batterie. Le trio joue ensemble depuis le printemps de 2013 dans des concerts et des tournées dans différentes villes européennes et en Afrique du Sud. Sa musique trouve ses origines dans le jazz classique à travers une interprétation remarquable et assez poétique.

Najponk Trio est dans la continuité des trios piano de jazz des années 50 et 60 avec des approches de musiciens contemporains. Il est auteur de plusieurs albums et est lauréat des prix Angel (l’équivalent tchèque des Grammy awards).