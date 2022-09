La fabrique d’espaces artistiques l’Art Rue organise, du 30 septembre au 9 octobre, la huitième édition de son événement artistique annuel “Dream City”. Cette version 2022 sera marquée par la participation de 60 œuvres, de spectacles, expositions, concerts, vidéos, films, ateliers et débats, qui se dérouleront dans 30 lieux, à la Médina et au centre-ville de Tunis, réunissant 90 artistes tunisiens et internationaux.

Le comité d’organisation, présidé par les fondateurs de la manifestation, Salma et Sofiane Wissi, donnera une conférence de presse le jeudi 22 septembre, pour dévoiler tous des détails de cette session.

Selma Sofiane Ouissi et Jan Goossens, indique que des artistes tunisiens, marocains, algériens, libanais, égyptiens, soudanais et congolais en parleront de l’espoir, de l’optimisme et de la joie, dans les rues et sur les places de la Médina et bien au-delà, mais aussi au Théâtre Municipal, a travers le chant et la danse.

Avec les Tunisiennes et Tunisiens, Emel Mathlouthi, Katybon et Aly Mrabet, mais aussi avec Pepe Elmas Naswa de Kinshasa (RD Congo) et Alsarah de Khartoum (Soudan).

Plus que jamais ‘Dream City’, informe l’association l’Art Rue, se veut une plateforme et un espace partagé en plein milieu de la cité où artistes, penseurs et citoyens s’approprient et travaillent les grandes questions de l’avenir.

Comment faire en sorte que notre terre reste habitable ? Et comment créer au mieux à partir de toutes les nouvelles perspectives qui s’annoncent à nous ? La création contextuelle, inclusive et participative, les espaces publics et extérieurs comme lieux de fabrication et de partage, et l’investissement d’institutions culturelles phares de notre cité : ce sont nos stratégies et outils principaux.

Dans ‘Cypher’ de Ridha Tlili, ‘Flagrant Délit’ d’Essia Jaïbi, ou ‘Fragments de Feu’ de Radouane El Meddeb, les points de départ, les corps et les contenus des créations émergent directement de notre territoire, ses populations, son histoire et architecture, et ses grands enjeux sociétaux et culturels.

Créer des œuvres uniques qui ne peuvent être faites qu’avec et pour Tunis ; réunir des artistes du monde arabe, du continent africain et de l’Europe, qui ont rarement l’occasion de se fréquenter ; marier processus et formes artistiques pointues, et cultures et contenus populaires ; mélanger performances, installations, concerts, films et débats d’idées ; questionner, contester, danser, et célébrer ; de la Hafsia à Bab Souika en passant par le quartier du Belvédère et le Théâtre Municipal sur l’Avenue Habib Bourguiba, Dream City invite à venir partager ces nouvelles expériences artistiques.