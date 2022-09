La Tunisie prépare depuis le début de cette année, en collaboration avec des structures onusiennes, un plan national de réduction progressive de l’utilisation des hydrofluorocarbures ou HFC, qui sont de puissants gaz à effet de serre, dans les secteurs de réfrigération et de conditionnement, de 80% en 2045. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir Zouhour Methammem Helali, chef du cabinet de la ministre de l’environnement.

Elle oeuvre également à la mise en oeuvre de plusieurs projets d’investissement pour limiter l’usage des produits HCFC en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), a-t-elle ajouté lors de la cérémonie de célébration à Tunis, vendredi 16 septembre 2022, de la Journée mondiale de l’Ozone et du 35ème anniversaire du Protocole de Montréal.

Il s’agit de l’achat et de l’installation de matériels industriels au profit des institutions tunisiennes actives dans le secteur, afin d’éliminer 725 tonnes des hydrochlorofluorocarbones ou HCFC, soit environ 1,3 million de tonnes en équivalent de CO2 en 2030.

La Tunisie se penche aussi sur le renforcement des capacités techniques pour maîtriser davantage l’utilisation des HFC dans le secteur de la réfrigération et du conditionnement et ce avec la certification de 65 formateurs selon les normes européennes et l’équipement de 6 centres sectoriels de formation dans le domaine de conditionnement à Tunis, Nabeul, Tabarka, Kairouan, Sfax et Djerba, en matériel de pointe.

A la fin de 2021, la Tunisie a enregistré l’importation et la consommation de 376,1 TM des substances HCFC, soit une réduction de 48,11% par rapport au niveau de référence de la consommation nationale (725 TM), indique, de son côté, le coordinateur de l’Unité nationale d’Ozone relevant de l’ANPE, Youssef Hammami.

Parmi les principales réalisations accomplies en 2021/2022 dans ce secteur figure le renforcement des capacités techniques des techniciens frigoristes sur les bonnes pratiques de gestion des fluides frigorigènes fluorés réglementées par le protocole de Montréal (HCFC, HFC), a-t-il ajouté.

La Tunisie accorde une grande importance à la mise à niveau de ce secteur à travers, notamment, le recyclage et la régénération des fluides frigorigènes, l’adoption des bonnes pratiques de gestion des fluides frigorigènes, le contrôle de l’étanchéité des installations frigorifiques, l’instauration d’un système de certification dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, l’équipement des centres sectoriels de formation professionnelle en équipements didactiques de formation et l’élaboration d’un manuel de formation et de certification.