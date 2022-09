Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 15 septembre, au Palais de Carthage le ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre algérien était porteur d’une lettre manuscrite du président Tebboune au président Saïed l’invitant à participer au 31e Sommet de la Ligue des Etats arabes, prévu les 1er et 2 novembre à Alger.

Il a exprimé, dans ce sens, sa confiance en la capacité de l’Algérie d’assurer les meilleures conditions pour la réussite de ce sommet à tous les niveaux, et de définir un nouveau cadre permettant d’établir des visions qui répondraient aux attentes des peuples de la région, uniraient les pays arabes et renforceraient les mécanismes d’action commune à la lumière des changements rapides auxquels le monde fait face.

De son côté, le ministre algérien a déclaré que son pays est confiant en la contribution effective de la Tunisie à la réalisation des objectifs escomptés de ce sommet et à la consécration de la tradition de coordination et de concertation sur les points et sujets qui seront abordés en vue de faire de ce sommet arabe une réussite et tracer la voie d’un avenir meilleur pour les peuples de la région.

L’entretien a, également, permis d’évoquer les excellentes relations unissant la Tunisie et l’Algérie dans divers domaines.

L’accent a été mis sur la ferme volonté des dirigeants des deux pays de les développer et de les approfondir davantage au service de l’intérêt commun des deux peuples frères.