La première édition de “Tunisia International Exhibition for Umrah and tourism”, les 25 et 26 septembre à Tunis

La première édition du salon ” Tunisia International Exhibition for Umrah and tourism” se tiendra les 26 et 27 septembre au Palais des congrès à Tunis, avec la participation d’une quarantaine d’agences de voyages saoudiennes.

Organisé sous l’égide des ministères du Tourisme et des Affaires religieuses, ce Salon constituera une plateforme de rencontres entre les professionnels tunisiens, algériens et libyens avec leurs homologues saoudiens, indique le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), Ahmed Bettaieb.

Des invitations seront adressées aux 700 agences de voyages affiliées à la FTAV pour prendre part à ce rendez-vous qui intervient après la levée des restrictions sanitaires imposées par le Covid-19 et les nouvelles mesures de pèlerinage instaurées par les autorités saoudiennes.

D’après Bettaieb, le nombre de pèlerins tunisiens s’élevait à 90 000 avant l’apparition de la pandémie de Covid-19.