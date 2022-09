Le directeur central au Groupe chimique tunisien (GCT), Abdelhafidh Ben Othmane, annonce le démarrage, dans les prochains jours, de l’approvisionnement régulier du marché en intrants agricoles utilisés dans les grandes cultures.

Intervenant lors de la conférence nationale sur les préparatifs de la saison des grandes cultures 2022/2023, mercredi 7 septembre au siège de l’UTAP, le responsable a insisté sur l’importance de fournir le stock nécessaire de matières organiques dans le cadre des préparatifs à la saison des céréales.

Actuellement, souligne Ben Othmane, il existe un stock d’environ 60 mille tonnes d’ammonitrate, soit 25% des besoins des agriculteurs, et qu’une quantité supplémentaire leur sera par la suite fournie en plus du dioxyde de phosphate (DAP) et de super phosphate triple (TSP).

Il a ajouté que le prix de ces engrais liés à l’ammoniaque qui est importé n’a pas encore été fixé, précisant que le prix de l’ammoniaque avait été cinq fois augmenté au cours de l’année dernière.

Il a rappelé l’intention d’élargir les terres agricoles, ce qui engendrera l’augmentation des quantités de ces intrants nécessaires de 300 à 400 000 tonnes.