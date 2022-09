Port de La Goulette : 4 traversées programmées au départ de la Tunisie, aujourd’hui samedi

Port de La Goulette: 4 traversées programmées au départ de la Tunisie

L’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) a indiqué que les services du port de La Goulette s’apprêtent à assurer 4 traversées régulières programmées aujourd’hui, au départ de la Tunisie.

L’OMMP a ajouté, dans un communiqué publié vendredi soir, que le port de la Goulette a enregistré, vendredi, le transit d’environ 6.000 passagers et 1.800 véhicules vers Marseille (France) et Gênes (Italie), à ??bord des ferries ” Tanit ” et ” Carthage ” dans de bonnes conditions et sans enregistrer de retard.

La première phase de la saison du retour des Tunisiens de l’étranger, durant la période du 15 juin au 31 juillet, a connu un bond important par rapport à la même période de l’année de référence 2019.

Le nombre de passagers arrivant d’Europe via le port de La Goulette a atteint environ 190 000 passagers et environ 61 mille véhicules, contre 162 mille passagers et environ 49 mille véhicules en 2019.

Il est à noter que le comité portuaire oeuvre périodiquement à la préparation et à renforcer la coordination pendant les périodes de pointe afin d’assurer les meilleures conditions de retour des passagers vers leurs pays de résidence.

A la fin du mois dernier, le comité portuaire de la Goulette a tenu une séance de travail sous la supervision du directeur du port et en présence des autorités de sécurité et de la douane et des compagnies maritimes de transport des passagers.

Le comité a enregistré une amélioration significative du temps de transit des passagers vers la gare maritime qui ne dépasse pas 20 minutes pour la majorité des voitures entrantes et sortantes, en plus d’activer plusieurs mesures par tous les intervenants qui ont contribué à améliorer les services et à réduire l’encombrement.