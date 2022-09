Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 29 août 2022 telles que rapportées vendredi, par l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs :

Eclairage de la SFBT sur de ” fausses informations” concernant l’arrêt de la production

SFBT: Seules deux sociétés du Groupe ont arrêté leur production par manque de sucre, a indiqué la SFBT dans un communiqué en réponse aux “fausses informations véhiculées sur internet”.

Il s’agit de la Société Générale de Boissons et des Industries Alimentaires “S.G.B.I.A” pendant deux jours et la Société Tunisienne de Boissons Gazeuses “STBG” pendant un jour et ce, sans que les ouvriers, dont le nombre est très inférieur au chiffre cité, soient mis au chômage technique.

Wifak International Bank: Acquisition en bloc d’actions de la Tunisienne des Assurances Takaful

” Wifak Bank ” envisage d’acquérir un bloc de 1 835 999 actions composant le capital de la société ” La Tunisienne des Assurances Takaful ” (représentant 91,8% de son capital), au prix de 8,500 Dt l’action, indique le Conseil du Marché Financier.

La banque envisage également de souscrire aux 2 000 001 actions nouvelles, émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire, réservé exclusivement à la banque, ce qui lui permettrait de détenir un pourcentage de 95,9% des droits de vote dans le capital de la société concernée.

Hannibal Lease: Pas encore d’agrément pour la transformation en banque digitale

La société Hannibal Lease, qui a déposé une demande d’agrément auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour se transformer en Banque Digitale en date du 27 Mars 2020, n’a pas eu de suite favorable auprès de la commission des agréments, a indiqué la société.

Elle a ajouté qu’elle continuera à explorer d’autres pistes de développement afin de capitaliser sur les efforts déployés en termes de recherches et d’expertise acquise en matière de déploiement de plateforme de banque digitale.

Hannibal Lease continue à fonctionner de manière habituelle dans le cadre de son agrément d’établissement financier spécialisé dans le leasing, a-t-on indiqué de même source.