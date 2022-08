Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi annonce la réouverture des inscriptions à la “Compétition nationale de l’entrepreneuriat”, et ce du 24 au 31 août 2022 à travers le portail http://moubader.tn/.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, mercredi 24 août, le ministère précise qu’il a été décidé de rouvrir les inscriptions en réponse aux multiples demandes émanant des jeunes désirant participer à ladite compétition, sachant qu’à ce jour environ 3 000 candidats des différentes régions du pays se sont déjà inscrits à travers le portail.

Organisée par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle avec l’appui de l’agence allemande de coopération (GIZ), la compétition nationale de l’entrepreneuriat vise à promouvoir le développement des initiatives génératrices d’emploi décent et innovant auprès de jeunes porteurs d’idées ou de promoteurs déjà installés.

L’objectif principal est d’identifier et d’accompagner 250 jeunes pour la création et le développement de leurs entreprises selon un programme combinant l’accompagnement entrepreneurial technique et financier.

Suite à la phase d’accompagnement, 2 lauréats par région, soit 48 lauréats au total seront sélectionnés, dont 10 grands lauréats nationaux.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et d’un appui financier allant jusqu’à 30.000 DT.

Parmi les 48 lauréats 10 seront sélectionnés sur les thématiques spécifiques, par le comité national de sélection et récompensés par un prix complémentaire d’encouragement (un voyage d’études/d’immersion/d’échanges).

La compétition cible les jeunes âgés entre 18 et 45 ans porteurs d’idées ou entrepreneurs en phase d’extension.