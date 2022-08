La capitale a vécu durant l’après-midi du 23 août 2022 au rythme d’une animation sportive et de la jeunesse à l’occasion de l’organisation des travaux de la TICAD 8 (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique: La Tunisie, porte d’accès vers l’Afrique), prévu les 27 et 28 août 2022, à l’initiative de l’Association d’amitié tuniso-japonaise et l’ambassade du Japon en Tunisie.

A cette occasion, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke Shimizu, a fait remarquer que ces activités dénotent de la volonté de tous les intervenants de faire de ce sommet de Tunis un succès.

Le diplomate ajoutera que la tenue de ces animations sur la Place du Japon est “une preuve de la symbolique que représente cet espace qui tend à faire office d’espace de détente pour les citoyens tunisiens”.

De son côté, Fatma Fourati de l’Association d’amitié tuniso-japonaise a fait savoir que son association s’est engagée à accompagner le sommet TICAD 8 en lançant “les jeux TICAD” afin que le sport puisse jouer son rôle dans le raffermissement des relations tuniso-japonaises.

La Tunisie, rappelle-t-on, vit en ces jours au rythme d’un ensemble de manifestations qui se tiennent en marge de l’organisation de la TICAD 8.