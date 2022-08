La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, en visite lundi 22 août 2022 au mausolée Torbet El Bey à la médina de Tunis, pour examiner la situation actuelle de cet ancien édifice après les travaux d’entretien et de restauration effectués par l’Institut national du patrimoine (INP), à accélérer la réouverture de cet important monument historique et architectural dans les meilleurs délais.

Selon un communiqué de presse du département de la Culture, Guermazi s’est informée de visu de tous les espaces de ce monument et de ses composants, et a appelé à la nécessité d’unir tous les efforts, notamment de la direction centrale, de l’Institut national du patrimoine (INP), de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), la municipalité de la ville et toutes les parties concernées, en vue de rouvrir au public ce monument historiquement et architecturalement distingué dans un délai ne dépassant pas le mois d’octobre prochain.

Elle a par ailleurs souligné l’importance d’introduire Torbet El Bey, qui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans le circuit culturel et touristique.

A rappeler que la ministre des Affaires culturelles avait tenu une séance le week-end du 20 courant pour fixer une date réouverture de ce monument, dont les travaux d’aménagement se sont élevés à 2 millions de dinars.

Il est à noter que Hayet Guettat Guermazi a également visité dans la journée le monument de Dar Ben Abdallah (Musée des coutumes et des arts traditionnels) pour suivre l’avancement de ses travaux de restauration et d’entretien, soulignant dans le même contexte la nécessité de sauver de tels monuments historiques.

La visite a aussi concerné Borj El Baccouche à l’Ariana dont les travaux de restauration vont démarrer bientôt.