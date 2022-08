Tunisie Telecom poursuit son élan de générosité durant la saison estivale, et lance un jeu de tirage au sort pour faire gagner 8 clients mobile prépayé 30 000 DT cash.

En effet, du 18 au 20 août 2022, 30 000 DT cash sont mis en jeu répartis comme suit : un grand lot de 10 000 DT, deux lots de 5 000 DT et cinq lots de 2 000 DT.

Pour figurer parmi les 8 heureux gagnants, c’est simple, il suffit d’effectuer une recharge de 3 DT et plus et vous serez automatiquement éligibles au tirage au sort pour remporter, peut-être, l’un des 8 lots.

Pour augmenter vos chances de gagner, rechargez via l’application My TT !

Et plus vous rechargerez, plus vous augmenterez vos chances de faire partie des 8 heureux gagnants !

A vos marques !