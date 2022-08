Le Centre de promotion des exportations “CEPEX” va organiser avec le programme G-TEX, des journées du textile tunisien en Espagne, du 3 au 7 octobre 2022.

Il s’agit d’une action de prospection et de Business matching (Jumelage d’entreprises) sur le marché espagnol de l’habillement, qui se déroulera à Madrid et Barcelone. Les filières concernées sont “le Jeans et le Sportswear, le Prêt-à-porter et la Maille”.

Les entreprises participantes bénéficieront “d’une familiarisation avec les singularités du marché espagnol de l’habillement, d’une visite guidée à des enseignes espagnoles, d’un programme de rendez-vous B to B avec les principaux acteurs espagnols de l’habillement et d’une assistance logistique à Madrid et Barcelone ainsi que d’une campagne de communication collective autour de l’événement.