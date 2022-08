L’expert international spécialisé en politique budgétaire auprès du Fonds monétaire international (FMI), Patrick Petit, a réitéré l’engagement du fonds à appuyer la Tunisie en matière de réforme fiscale.

Lors d’une rencontre avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, jeudi 11 août 2022, il a mis l’accent sur la volonté exprimée par les différentes parties tunisiennes intervenantes de développer le système fiscal afin de booster le climat d’investissement, renforcer les ressources de l’Etat et améliorer le positionnement de la Tunisie sur la scène internationale en tant que site attractif pour les investissements.

Pour sa part, la ministre des Finances a exprimé l’engagement de l’Etat tunisien à poursuivre la réforme du système fiscal, à mettre en place des mécanismes adéquats afin de simplifier le système fiscal et à concrétiser le principe de justice fiscale.

Il s’agit, en outre, de moderniser l’administration fiscale et généraliser la numérisation des services destinés aux contribuables.

Toutes ces mesures aideront l’entreprise à accomplir son devoir fiscal avec la rapidité et l’efficacité requises, et contribueront à améliorer les ressources propres de l’Etat, à améliorer le climat des affaires et à lutter contre l’évasion fiscale et l’économie parallèle.

A noter que Patrick Petit effectue une visite de travail à Tunis dans le cadre du programme de coopération technique entre la Tunisie et le FMI pour réformer le système fiscal lequel s’inscrit dans le cadre du programme de grandes réformes du gouvernement tunisien.