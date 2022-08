Le marché a entamé la semaine sur une légère note d’optimisme. L’indice de référence a grignoté 0,09%, à 7756,56 points, dans un volume de 2,3 MD, a fait savoir, lundi, Tunisie Valeurs.

Le titre UADH s’est offert la plus forte hausse de la séance. Sans drainer de flux, l’action a affiché une reprise de 3,6% à 0,570 D.

L’OTH a été la valeur vedette de la séance. L’action de l’exportateur national a figuré parmi les plus fortes hausses et les volumes les plus élevés de la séance. L’action a inscrit une avancée de 3,3% à 7,890 D, en mobilisant des capitaux de 106 mille dinars.

Au chapitre des baisses, le titre Wifack International Bank a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action de l’unique banque islamique de la cote s’est effritée de 4,2%, à 6,800D, dans un volume dérisoire de mille dinars.

Tawasol Group Holding a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Dans un flux de 14 mille dinars seulement, l’action du holding appartenant au Groupe CHABCHOUB s’est pliée de 2,9% à 0,670Dt. A ce niveau de cours, TGH affiche une contreperformance de 3%, depuis le début de l’année.

Valeur la plus convoitée de la séance, SAH Lilas a alimenté le marché avec des capitaux de 590 mille dinars. L’action du champion national des produits d’hygiène a bondi de 0,5%, à 9,890 D, sur la séance.