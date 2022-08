Le ministre de la Formation professionnelle et celui de l’Economie ont convenu d’élaborer un plan d’action pour accélérer la mise en œuvre de la loi sur l’économie sociale et solidaire, améliorer son contenu, simplifier ses procédures et publier ses textes d’application.

Lors d’une séance de travail tenue lundi 1er août 2022 entre les deux ministres, en l’occurrence Nasreddine Ncibi et Samir Saïed, en présence de cadres des deux ministères, l’accent a été mis sur l’importance de cette loi dans la promotion de l’initiative et la création de nouveaux emplois pour les jeunes, indique un communiqué publié mardi 2 août 2022 par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Lire aussi: L’économie sociale et solidaire va bénéficier d’un financement de 30 MDT, assure Nsibi

Nasreddine Ncibi soulignera que la loi sur l’économie sociale et solidaire constitue un mécanisme important pour l’emploi qui permet d’intégrer l’économie informelle dans les circuits organisés.

De son côté, Samir Saïed a déclaré que l’économie sociale et solidaire est une ” troisième voie ” à même de permettre de booster l’activité économique et d’ouvrir des perspectives aux entrepreneurs pour lancer des petits projets dans le cadre de la loi qui garantit un système de gouvernance efficace et des mécanismes d’incitation au niveau de l’accès au financement, l’accompagnement et la formation.

Il pense que l’adoption de cette démarche dans la vision stratégique de 2035 de la Tunisie et sa priorisation dans le plan de développement 2023-2025 reflètent l’intérêt d’en faire un domaine stratégique pour créer de la richesse et booster l’activité économique du pays.

Les participants à la réunion ont souligné la nécessité d’approfondir certains aspects législatifs de cette loi afin de l’améliorer et de la simplifier pour que sa mise en œuvre soit efficace.

Le mercredi 17 juin 2020, le parlement gelé avait adopté la loi sur l’économie sociale et solidaire, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur en raison de la non publication, à ce jour, de ses textes d’application.

