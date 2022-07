Pour la remise des diplômes de la promotion 2022, la SMU (South Mediterranean University), première université anglophone en Tunisie, a organisé plusieurs cérémonies destinées aux nouveaux ingénieurs fraîchement issus de son école MedTech (Mediterranean Institute of Technology) ainsi que pour les nouveaux titulaires d’une Licence ou d’un Master de son école de commerce, MSB (Mediterranean School of Business).

Pr Mahmoud Triki, Président-Fondateur de la SMU, a félicité à cette occasion tous les étudiants ayant achevé leur cursus universitaire, saluant « leur assiduité et leur engagement durant cette dernière année universitaire ». Il a rappelé l’importance qu’accorde l’université à proposer des programmes internationalement accrédités afin d’offrir de vastes perspectives aux étudiants à l’échelle internationale.

Il a également salué, lors des différentes cérémonies, le corps enseignant de la SMU pour sa contribution à la réussite de l’année universitaire et son apport à former des générations de diplômés jouissant d’une solide formation ainsi que le corps administratif.

Comme durant chaque cérémonie de la SMU, plusieurs personnalités viennent traditionnellement partager avec les lauréats leur expérience et leur prodiguer certains conseils pour leur futur professionnel. Cette année, ce sont trois invités de marque qui étaient présents : Hatem Haddad, Co-Founder & CTO iCompass, agissant dans l’intelligence artificielle ; Amine Zaghdoudi, Novartis Country Operations Head Tunisia & Algeria, leader mondial de l’industrie pharmaceutique ; ainsi que Noureddine Hajji, Country Managing Partner EY (Ernst & Young).

Ces trois leaders ont partagé avec les étudiants leur expérience professionnelle, chacun dans son domaine de prédilection, avec un point commun à tous, celui de la réussite et de la performance.

Premier pôle d’excellence académique anglophone en Tunisie

Au cours des dernières années, la SMU s’est incontestablement imposée comme l’une des vitrines du savoir-faire éducatif tunisien, reposant sur une qualité de formation devenue une référence académique dans tout le bassin méditerranéen et en Afrique, attirant des étudiants d’une quarantaine de nationalités différentes et s’appuyant sur un cadre enseignant hautement qualifié et titulaires de doctorats d’universités nord-américaines et européennes.

La SMU se présente aujourd’hui comme l’unique Université en Tunisie et la 3ème en Afrique à disposer de l’affiliation du Chartered Financial Analyst CFA, et aussi la seule en Tunisie à bénéficier du programme de Licence en Management internationalement accrédité par l’EPAS (European Programs Accreditation System). Elle se distingue aussi par son programme d’Executive MBA, unique en Tunisie avec son appartenance au glorieux et exclusif Top 10 des universités en Afrique et au Moyen-Orient internationalement accrédités par AMBA, Londres.

La SMU dispose d’une infrastructure et de laboratoires à la pointe de la technologie et repose sur un vaste réseau de partenaires académiques en Amérique du Nord et en Europe permettant aux étudiants des expériences à l’international et/ou de poursuivre leurs études à l’étranger.