L’Office des céréales a fait état d’un avancement des négociations avec nombre de bailleurs de fonds concernant la mise en œuvre du programme national de promotion de la filière céréalière, notamment en ce qui concerne le renforcement de la capacité de stockage et le transport ferroviaire.

L’office a indiqué, lors d’une journée d’information, tenue jeudi, à Tunis, qu’il œuvre à mobiliser les financements nécessaires pour l’exécution de la stratégie relative aux investissements durant la période 2022-2025.

Cette stratégie vise à développer les capacités de stockage des céréales et à renforcer le rôle des centres de collecte dans l’encadrement des producteurs de céréales.

La Tunisie a mis en place, en mai dernier, un programme national de promotion de la filière céréalière visant à atteindre l’autosuffisance en blé dur à travers la collecte de 12 millions de quintaux, soit l’équivalent des besoins de la Tunisie en ce produit.

Les données disponibles indiquent que la Tunisie est parvenue à collecter 6,7 millions de quintaux de céréales jusqu’au 7 juillet 2022, soit une augmentation de 3% par rapport à la même période de la saison 2020-2021.

Le programme national de promotion de la filière céréalière vise le renforcement du transport ferroviaire et la réhabilitation de la liaison ferroviaire avec les silos de l’office (silos portuaires de Radès, Bizerte et Gabès, Silo de Bir el Kassaa), outre l’acquisition de 30 nouveaux wagons.

L’Office des Céréales a estimé que la capacité de stockage disponible est insuffisante pour bien gérer les stocks de céréales produits localement et importés et que l’infrastructure de stockage gagnerait à être améliorée.

L’amélioration de cette capacité nécessite la mise en œuvre de projets de maintenance, de réhabilitation, de modernisation et de numérisation des silos et des espaces de stockage pour une meilleure gestion des stocks et une meilleure qualité des services.

La Banque mondiale a accordé, le 4 juillet 2022, un crédit de 130 millions de dollars (environ 400 millions de dinars) pour financer un projet visant à renforcer la sécurité alimentaire, réalisé par l’Office des Céréales.

Le gouvernement japonais a également octroyé, le 6 juillet 2022, un don d’un million de dollars (3 millions de dinars) pour renforcer les capacités du gouvernement tunisien à faire face aux répercussions du conflit russo-ukrainien sur les prix et la disponibilité des céréales à l’échelle internationale.