Les travailleurs bénéficiaires du “Mécanisme 20” dans les associations, organisations et ministères depuis 2011 ont observé, lundi 18 juillet 2022, un sit-in devant le ministère des Affaires sociales pour revendiquer la régularisation de leur situation professionnelle et le recrutement dans la fonction publique.

Ils ont également décidé d’entamer une grève de la faim.

La coordinatrice des travailleurs du Mécanisme 20, Emna Zwidi, citée par la TAP, a déclaré que 328 agents issus de plusieurs gouvernorats, dont des diplômés du supérieur, sont sous-payés et travaillent depuis plusieurs années dans des conditions difficiles, déplorant la négligence de ce dossier par les responsables de ce secteur.

Elle rappelle les précédents mouvements de protestation menés par les bénéficiaires dudit mécanisme devant le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle dans le but d’accélérer le recrutement des travailleurs et leur intégration dans la fonction publique.

A souligner que le “Mécanisme 20” a été créé en 2011 dans le cadre des interventions du Fonds national de l’emploi.