Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, mercredi 13 juillet 2022, un partenariat avec la Société Générale portant sur une facilité de partage des risques non financée de 50 millions d’euros, afin de renforcer le soutien aux activités de financement du commerce sur l’ensemble du continent africain.

Cette facilité contribuera à réduire le déficit de financement du commerce en Afrique en accroissant la capacité de tolérance au risque de la Société Générale jusqu’à 50 %, ce qui lui permettra d’augmenter les limites de confirmation des banques émettrices locales sur le continent.

Les parties partageront le risque de défaut sur un portefeuille de transactions commerciales éligibles initiées par les banques émettrices africaines et indemnisées par la Société Générale. Les bénéficiaires de cette facilité seront les banques émettrices d’Afrique, qui bénéficieront d’un soutien supplémentaire de la part des banques internationales pour développer leurs activités de financement du commerce, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises nationales qui comptent sur ces banques émettrices pour remplir leurs engagements de financement du commerce.

Stefan Nalletamby, directeur du développement du secteur financier à la Banque africaine de développement, a déclaré que le partenariat avec la Société Générale permettra de soutenir les petites entreprises africaines et les entreprises locales actives au plan international.

« La facilité cadre bien avec la demande aiguë du marché pour le financement du commerce en Afrique dans les secteurs de l’agriculture, du transport, de la construction, de la santé et de l’industrie. Elle est également en phase avec les cinq grandes priorités stratégiques de la Banque africaine de développement, “les High 5“, et plus particulièrement les priorités “industrialiser l’Afrique“, “intégrer l’Afrique“ et “nourrir l’Afrique“. La stratégie de développement du secteur financier de la Banque promeut un accès accru au financement pour les petites entreprises ainsi que l’élargissement et l’approfondissement des marchés financiers Africains », a déclaré Nalletamby. « Lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre, le partenariat soutiendra 40 banques locales émettrices opérant dans 16 pays africains et devrait catalyser environ 600 millions d’euros de transactions commerciales sur une période de trois ans », a-t-il ajouté.

Le directeur général adjoint pour l’Afrique de l’Ouest de la Banque africaine de développement, Joseph Ribeiro, dira pour sa part : « Nous sommes heureux de ce partenariat avec la Société Générale, car il offre la possibilité d’utiliser de manière flexible la forte capacité de prise de risque notée AAA du Groupe de la Banque africaine de développement pour accroître l’accès au financement du commerce sur le continent, et plus particulièrement, pour soutenir l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises locales opérant dans des États fragiles ».

Pierre-Antoine Barreault, responsable mondial du financement du commerce international de matières premières à la Société Générale, a ajouté : « Présente dans 19 pays, la Société Générale est une banque internationale de premier plan en Afrique et apporte un soutien multidimensionnel aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises africaines, avec pour objectif de contribuer de manière responsable et durable au développement du continent. Ce partenariat avec la Banque africaine de développement permet à la Société Générale de renforcer ses capacités afin d’aider ses clients et les acteurs économiques locaux à s’approvisionner en denrées alimentaires et en produits énergétiques essentiels ».

—————–

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement :

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

Pour plus d’informations: www.AfDB.org

À propos de la Société Générale :

La Société Générale est l’un des principaux groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle bancaire diversifié et intégré, elle allie une solidité financière et une expertise éprouvée en matière d’innovation à une stratégie de croissance durable. Engagés dans les transformations positives des sociétés et des économies mondiales, la Société Générale et ses équipes s’efforcent de construire, jour après jour, avec ses clients, un avenir meilleur et durable grâce à des solutions financières responsables et innovantes.

Active dans l’économie réelle depuis plus de 150 ans, solidement implantée en Europe et connectée au reste du monde, la Société Générale compte plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels dans le monde (chiffres au 31 décembre 2021) en proposant une large gamme de services de conseil et de solutions financières sur mesure.