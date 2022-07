Les prix des céréales et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2021-2022 ainsi que celle 2022-2023 ont été fixés par décrets présidentiels publiés mardi 12 juillet 2022, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

En vertu d’un décret présidentiel n° 580 du 4 juillet 2022, les prix de base à la production et à l’achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l’année 2021, sont fixés à 65 dinars /ql pour le blé dur et à 50 dinars /ql pour le blé tendre.

La commercialisation de l’orge et du triticale est libre. Toutefois un prix d’intervention fixé à 41 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre d’acquisition d’orge et du triticale qui leur seront livrées par les producteurs.

Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d’une prime exceptionnelle de prompte livraison fixée selon les espèces des céréales.

Il s’agit de 22 D/ql pour le blé dur (jusqu’au 31 août 2021), de 17 D/ql pour le blé tendre (jusqu’au 31 août 2021) et de 15 D/ql pour l’orge te le triticale (jusqu’au 10 juillet 2021) .

Cette prime exceptionnelle peut s’étendre pour les quantités de blé dur et de blé tendre de la récolte de l’année 2021 qui sont échangées avant le 31 décembre 2021 contre des semences certifiées de blé dur et de blé tendre conformément à des procédures fixées à cet effet.

S’agissant de la campagne 2022-2023, les prix de base à la production et à l’achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l’année 2022 ont été fixés à 90 D/ql pour le blé dur et à 70 D/ql pour le blé tendre, en vertu d’un deuxième décret présidentiel n° 2022-581 du 4 juillet 2022.

Pour la commercialisation de l’orge et du triticale, elle est libre, sauf qu’un prix d’intervention fixé à 55 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre d’acquisition d’orge et du triticale qui leur seront livrées par les producteurs.

Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d’une prime exceptionnelle de prompte livraison fixée selon les espèces des céréales.

Ces prix sont fixés à 40 D/ql pour le blé dur (jusqu’au 31 août 2022), à 30 D/ql pour le blé tendre (jusqu’au 31 août 2022) et à 25,000 D/ql pour l’orge et le triticale (jusqu’au 10 juillet 2022).

Cette prime exceptionnelle peut s’étendre pour les quantités de blé dur et de blé tendre de la récolte de l’année 2022 qui sont échangées avant le 31 décembre 2022 contre des semences certifiées de blé dur et de blé tendre conformément à des procédures fixées à cet effet.