Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi 6 juillet 2022, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, en visite en Algérie pour assister aux festivités du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, rapporte l’Agence de presse algérienne (APS).

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

L’UGTT avait annoncé qu’une délégation syndicale conduite par le secrétaire général de l’organisation ouvrière effectuerait une visite en Algérie, à partir du 4 juillet à l’invitation officielle du gouvernement algérien et de l’UGTA pour assister à la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Au cours de cette visite, Taboubi a rencontré plusieurs responsables algériens, dont le ministre algérien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chorfa, qui a mis l’accent sur la profondeur des liens historiques entre les deux peuples et entre l’UGTT et l’UGTA, selon un communiqué de la centrale syndicale.

Le ministre algérien a également souligné la nécessité de consolider davantage les relations bilatérales et de promouvoir les intérêts communs, louant le rôle historique de l’UGTT dans la stabilité sociale en Tunisie et la prospérité de son peuple.

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier mardi, une décision conjointe avec le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed portant réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie, aux véhicules particuliers et voyageurs.

Par ailleurs, un communiqué de la présidence algérienne assure que le président Tebboune, qui saluait son homologue tunisien, Kaïs Saïed, à son départ au terme d’une visite de travail et de fraternité les 4 et 5 juillet en Algérie, a affirmé à la presse avoir pris une décision conjointe avec le président tunisien, portant réouverture, à partir du 15 juillet, des frontières terrestres entre les deux pays aux voyageurs et véhicules particuliers, rappelant que “les frontières algéro-tunisiennes n’ont jamais été définitivement fermées. Elles se limitaient jusque-là au transport des marchandises”.