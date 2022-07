Une dizaine d’entreprises tunisiennes seront sélectionnées par l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) pour participer à la 45ème édition de l’Exposition internationale des machines agricoles ” EIMA International ” qui aura lieu à Bologne (Italie) du 9 au 13 novembre 2022. C’est ce qu’a fait savoir, mardi 5 juillet 2022, la directrice de l’ICE, Donatella Laricci, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis pour présenter l’évènement.

Invitant les entreprises intéressées à déposer leurs candidatures à l’ICE, Laricci, a souligné ” qu’il s’agit d’une stratégie d’accompagnement, visant à faire connaitre aux entreprises sélectionnées les technologies italiennes dans la finalité de créer les conditions favorables pour une collaboration conjointe entre les deux pays. Les entreprises participantes pourront bénéficier des frais de déplacement et de séjour et d’un programme d’activités”.

La foire couvre une superficie totale de 375000 mètres carrés et constitue le plus grand événement mondial dans le domaine des composants de machines agricoles avec une gamme diversifiée de produits, de technologies et d’équipements (tracteurs, moissonneuses, systèmes mécanisés pour la fruiticulture et l’oléiculture, les systèmes d’irrigation, de récolte, de transport et de jardinage…).

En 2021, malgré la pandémie, le salon a enregistré la participation de 270 700 visiteurs et de 1364 exposants dont plus de 30% en provenance de 70 pays, selon les organisateurs.

D’après le vice directeur général de la Fédération italienne des constructeurs de machines agricoles (Federunacoma) Fabio Ricci, ” cette foire constitue une occasion pour développer les échanges entre la Tunisie et l’Italie, en matière de machines agricoles, surtout que la Tunisie est le deuxième importateur de machines agricoles italiennes, à l’échelle de l’Afrique du Nord, après le Maroc “.

Selon les données de l’Institut italien de statistique, En 2021, parmi les pays d’Afrique du Nord, la Tunisie à absorbé 31% des exportations italiennes de tracteurs et matériel agricole, enregistrant une évolution de 30% par rapport à 2020. La valeur des importations tunisiennes de machines agricoles italiennes s’est établie ainsi, en 2021, à 32 millions d’euros.

Invitant les professionnels tunisiens à participer en grand nombre à cette exposition pour suivre les dernières innovations en termes de machines agricoles, le responsable a rappelé ” qu’en 2018, environ 446 professionnels tunisiens ont participé à EIMA International, soit la délégation nord africaine la plus importante après celle du Maroc. En 2021, en raison de la pandémie, 137 professionnels tunisiens ont seulement visité cette foire contre 201 marocains “.

Il y a lieu de noter que l’Agence italienne met à la disposition des acquéreurs tunisiens éventuels de machines agricoles italiens, une ligne de crédit italienne pour le financement de leurs achats.