Le directeur du Festival international de Bizerte, Ahmed Trifi, cité par l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), indique que la programmation de la 39ème édition du festival (du 18 juillet au 21 août 2022) comporte près de 20 spectacles dont quatre représentations théâtrales du genre “One Man Show”, dont la pièce ” El 9arhména” de Moez Ettoumi.

Concernant les concerts arabes et internationaux, il a précisé que les négociations et les contacts se poursuivent avec un certain nombre de noms arabes connus faisant savoir que le programme prévoit une soirée algérienne.

Il a aussi indiqué que la soirée du 30 juillet est réservée au spectacle tunisien de chant Soufi et de musique traditionnelle “Ziara” de Sami Lajmi, un spectacle qui fait toujours le bonheur des Bizertins et des Bizertines.

En outre, il assure que la soirée d’ouverture sera comme à l’accoutumée cent pour cent aux couleurs de Bizerte et sera cette année avec “Baba Slouma”, un spectacle visuel et sonore au grand complet qui réunira plus de 90 artistes, dont des musiciens, chanteurs et autres comédiens.

“Babs Slouma”, a-t-il dit, est un hommage à la mémoire d’un grand artiste, auteur, compositeur et interprète, le maestro feu Slim Baccouche.

Originaire de Bizerte et décédé le 8 octobre 2020, Slim Baccouche avait brillé lors de ses passages dans plusieurs chants soufis du monde entier avec la troupe “Mechket”.

Le directeur du Festival international de Bizerte a appelé entre autres le Ministère des Affaires Culturelles et les collectivités locales à soutenir le festival pour pouvoir couvrir le coût total de cette édition qui est estimé à près de cinq cent mille dinars, et pour contribuer de la sorte à la relance de la dynamique culturelle et artistique à travers cette édition qui renouvellera le rendez-vous avec le public après son arrêt en raison de la pandémie de Covid-19.

A noter que le comité d’organisation du festival a choisi la date du lundi 11 juillet prochain pour organiser une conférence de presse afin de dévoiler la programmation de la 39ème édition du festival.