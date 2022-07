La Société islamique de financement du commerce international (ITFC), membre du Groupe de la Banque islamique de développement, a dévoilé le Rapport annuel sur l’efficacité du développement (ADER), intitulé « Vers un commerce résilient ».

Les principaux thèmes mis en avant dans le rapport ADER sont les suivants :

Soutenir les chaînes d’approvisionnement stratégiques dans les pays membres,

Promouvoir un commerce inclusif en soutenant les MPME, les petits exploitants agricoles et les femmes,

Poser les bases d’un commerce durable et vert.

S’exprimant sur le lancement officiel du rapport, Hani Salem Sonbol, directeur de l’ITFC, a déclaré : « À l’ITFC, obtenir des résultats en termes d’efficacité du développement, ou de contribution au développement, est tout aussi cruciale que le montant du commerce que nous finançons. C’est la raison pour laquelle l’ITFC met également l’accent sur les moyens de promouvoir un commerce inclusif, en relevant le défi de l’intégration régionale, en favorisant les partenariats pour atteindre les Objectifs de Développement Durable de l’ONU et en continuant à jeter les bases d’un commerce durable C’est dans ce contexte que nous avons le plaisir de présenter officiellement un aperçu de la sixième édition du Rapport annuel sur l’efficacité du développement de l’ITFC. La pandémie a démontré que le partenariat et la synergie constituent la meilleure voie pour faire face aux urgences mondiales, nous permettant ainsi d’avoir un impact plus important qui agit comme un puissant catalyseur du développement ».

Le rôle de l’ITFC est de s’assurer que les ressources de la Société sont déployées là où elles ont le plus grand rôle de catalyseur pour attirer les capitaux privés et pourvoir aux besoins du marché. Malgré les défis posés par la pandémie actuelle de COVID-19, l’ITFC et ses partenaires stratégiques ont obtenu des résultats significatifs en 2021, comme le souligne le rapport ADER :

Les autorisations et les décaissements de l’ITFC en 2021 ont atteint de nouveaux sommets avec 6,5 milliards de dollars US et 5,1 milliards de dollars US, respectivement.

Les décaissements en faveur des pays membres les moins avancés se sont élevés à 1,5 milliard de dollars, au profit de neuf pays, soit une augmentation de 25% par rapport à 2020.

Le financement du commerce intra-OCI s’est élevé à 4 milliards de dollars, les approbations cumulées pour soutenir le commerce entre les pays membres de l’OCI atteignant 44 milliards de dollars depuis la création de l’institution.

La capacité à mobiliser des fonds a dépassé les objectifs et les attentes, puisque la société a mobilisé un montant record de 4,5 milliards de dollars auprès de partenaires syndicaux sur le marché, soit une augmentation de 84 % par rapport à 2020. Sur chaque tranche de 5 dollars approuvée par l’ITFC, 4 dollars ont été mobilisés auprès de partenaires externes.

Pendant les périodes de perturbation, l’ITFC a joué un rôle clé en maintenant le flux des échanges commerciaux et en soutenant les chaînes d’approvisionnement essentielles telles que l’énergie, l’alimentation et la santé :

Décaissement de 810 millions de dollars pour l’achat de 3,3 millions de tonnes de produits alimentaires, permettant à environ 28 millions de ménages dans les pays membres de l’OCI d’avoir accès à une alimentation à prix abordable, sûre et adéquate.

Plus de 25 000 patients, 1 500 agents de santé et 13 centres de santé ont bénéficié d’EPI, de matériel médical et de produits pharmaceutiques acquis grâce au financement de l’ITFC.

Décaissement de 3,8 milliards de dollars pour garantir l’approvisionnement en intrants énergétiques dans les pays membres, permettant à quelque 11 millions de ménages d’avoir accès à un service d’électricité fiable et appuyant des secteurs clés tels que le transport, l’agriculture et la construction.

Pour combler les lacunes en matière de financement du commerce parmi les groupes mal desservis, l’ITFC a fourni aux PME, aux petits exploitants agricoles et aux entreprises dirigées par des femmes un accès au financement ainsi qu’un réseau et une plateforme uniques pour accéder aux marchés.

Plus de 320 PME ont bénéficié d’un financement de 139 millions de dollars US via 18 banques partenaires.

ont bénéficié d’un financement de via En faveur de l’autonomisation des femmes, l’ITFC a soutenu la mise en œuvre de l’initiative She Trades en Égypte et au Maroc, dont ont bénéficié plus de 110 femmes entrepreneurs et PME dirigées par des femmes grâce à des formations de renforcement de capacités.

femmes entrepreneurs et PME dirigées par des femmes grâce à des formations de renforcement de capacités. Dans le secteur agricole, l’ITFC a redistribué 250 millions de dollars US de revenus à environ 600 000producteurs pour l’achat de 500 000 tonnes de produits agricoles. Le financement des pré-exportations de l’ITFC a contribué à des recettes d’exportation de 416 millions de dollars US pour les pays africains les moins avancés.

À propos de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) :

La Société Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) est un membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des personnes à travers le monde.

Ayant démarré ses activités en janvier 2008, l’ITFC a fourni plus de 61 milliards de dollars US pour financer le commerce dans les Pays Membres de l’OCI, faisant de la Corporation le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l’OCI.

En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l’OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d’accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d’être compétitives sur le marché international.