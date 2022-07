Najla Bouden a exhorté les gouverneurs à œuvrer à garantir la réussite de la saison touristique et la sécurité des visiteurs du pays et à intensifier les activités de contrôle pour garantir la sécurité des établissements touristiques et leurs environs tout en exhortant les propriétaires de ces établissements à activer leurs plans “d’auto-sécurité”.

Concernant la préservation de l’environnement en Tunisie, Bouden a noté que ce domaine est confronté à un grand défi en raison des ressources financières et humaines limitées dont dispose les municipalités, le manque d’équipement et la vétusté du parc chargé de l’entretien et de la propreté.

Elle a appelé à intensifier les campagnes exceptionnelles de propreté, à s’attaquer aux points noirs, à activer le contrôle des décharges anarchiques et à coordonner avec l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) pour garantir la propreté et le contrôle des plages et circuits touristiques.

Elle a appelé les services de sécurité à faire preuve de fermeté dans le contrôle des contraventions environnementales tout en œuvrant à mener des campagnes de sensibilisation des citoyens sur la l’importance de la préservation de l’environnement.