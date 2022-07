Quelque 135 000 jeunes des différents gouvernorats participeront au Programme national de tourisme des jeunes pour l’été 2022, organisé tout au long des mois de juillet et d’août. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 30 juin 2022, le ministère de la Jeunesse et des Sports, lors d’une conférence de presse.

A cette occasion, les représentants de l’autorité de tutelle ont affirmé que le programme national de tourisme des jeunes pour l’été 2022 profitera en premier lieu aux visiteurs fréquentant souvent les institutions de jeunesse, aux jeunes de la société civile, aux jeunes des zones frontalières, rurales et des quartiers à forte densité, aux catégories défavorisées, aux personnes à besoins spécifiques, aux jeunes des centres de réinsertion et aux jeunes tunisiens résidant à l’étranger.

Le ministère a indiqué que 37 colonies de vacances régionales seront organisées en coordination avec les commissariats régionaux à la jeunesse et aux sports à l’intention des jeunes à raison d’une colonie de vacances pour chaque gouvernorat côtier et de deux colonies pour chaque gouvernorat de l’intérieur, dans le cadre de la discrimination positive.

D’autre part, 10 programmes régionaux ayant pour thème “Animation des jeunes sur les plages” seront mis en oeuvre avec le concours de la société civile et sont destinés à 100 000 jeunes estivants dans 10 gouvernorats côtiers.

En ce qui concerne les catégories de jeunes issus de familles à faible revenu et les jeunes des quartiers à forte densité et des zones rurales, 16 programmes régionaux de “natation et d’animation” seront organisés à l’intention de 32 000 jeunes et seront mis en œuvre selon les spécificités de chaque région (sur les plages pour les gouvernorats côtiers et dans les piscines municipales ou privées pour les gouvernorats frontaliers et de l’intérieur).

Dans le même contexte, les catégories défavorisées, les personnes ayant des besoins spécifiques et les jeunes des centres de rééducation bénéficieront de colonies de vacances spéciales tels que la colonie “des villages d’enfants”, “le camp d’été pour les enfants des Martyres de la sécurité à Tataouine”, en partenariat avec le ministère de la Justice, en plus d’une colonie de vacances nationale pour les jeunes tunisiens résidant à l’étranger en partenariat avec l’Office des Tunisiens de l’étranger.

Il est à préciser que 64 établissements de tourisme des jeunes sont impliqués dans le Programme national de tourisme pour jeunes, avec une capacité d’hébergement totale de 5 078 visiteurs, dont 27 dans le domaine forestier et montagneux avec une capacité de 1903 visiteurs, 30 établissements touristiques balnéaires d’une capacité de 2610 visiteurs et 7 établissements touristiques sahariens de 565 jeunes.

Abdelkhalek Ezzahi, directeur général de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, a précisé que le programme national pour le tourisme des jeunes représente à ces catégories une opportunité de vivre une expérience collective, de connaître leur pays et d’échanger des expériences.

Il a ajouté que ces programmes visent à découvrir de nouveaux talents dans divers domaines, à les accompagner et à leur offrir des opportunités de créativité, de les encourager à faire du bénévolat et de leur offrir des compétences et des capacités de leadership qui les aideront à relever les défis futurs.

De son côté, Abdelmajid Jallad, directeur des manifestations, de la communication et de l’échange des jeunes au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, a révélé qu’une enveloppe de 3,7 millions de dinars a été consacrée pour la mise en oeuvre du programme national de tourisme des jeunes.

Il a ajouté que le programme répond aux exigences des jeunes dans toutes les catégories et tous les niveaux, notamment dans le domaine scientifique, technologique et artistique.