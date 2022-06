Une étude sur la perception des informations sur les changements climatiques dans le monde réalisé par l’Institut Reuters a montré que “l’intérêt pour les nouvelles sur le changement climatique est le plus élevé dans plusieurs marchés d’Amérique latine, d’Europe du Sud et d’Asie-Pacifique”.

Un peu plus de la moitié des personnes interrogées en Grèce (53%), au Portugal (53%), au Chili (52%) et aux Philippines (52%) déclarent être intéressées par les informations sur le changement climatique et l’environnement, selon les résultats de cette étude repris et commentés dans le bulletin de Reuters Institut du 15 juin 2022. L’intérêt est plus faible sur les marchés d’Europe du Nord et de l’Ouest comme la Norvège (33%) et la France (36%), ainsi que les Etats-Unis (30%).

En Afrique ces chiffres atteignent 46% en Afrique du Sud, 45% au Kenya et 36% au Nigeria, d’après la même source.