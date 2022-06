Interpellé par un magazine de la place sur le retard qu’accuse le Réseau ferroviaire rapide (RFR), le ministre du Transport, Rabie Majidi, a apporté quelques précisions.

Selon lui, le projet avance bien mais il ne peut pas donner une date exacte pour son entrée en fonction, relevant qu’il le fera le jour où il sera sûr que le projet répond à toutes les normes et à toutes les conditions de sécurité pour les voyageurs, et les agents du RFR notamment.

Au passage, il a reconnu l’existence de certains blocages perceptibles à travers les vols de matériels, particulièrement du cuivre (des kilomètres de fils paraît-il) et d’autres infractions multiformes.

A ce propos, il a révélé que des enquêtes sont en cours et que des sanctions sont prévues. La règle étant de faire prévaloir dans cette affaire « zéro tolérance » et de prouver que l’Etat est désormais présent et que les lois sont là.

Point d’orgue de ces blocages, la station du Bardo où les travaux sont à l’arrêt en raison d’un différend avec la municipalité du Bardo. A ce propos, il a fait remarquer que « l’Etat est patient et prête une oreille attentive aux soucis de a société civile ».