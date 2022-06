Le Conseil d’administration de la Banque mondiale vient de débloquer un prêt d’urgence à la Tunisie pour financer l’achat de blé et autres céréales d’un montant de 130 millions de dollars pour la Tunisie, visant à atténuer l’impact de la guerre en Ukraine en finançant des importations vitales de blé tendre et en fournissant un soutien d’urgence pour couvrir les importations d’orge pour la production laitière et des semences pour les petits exploitants agricoles pour la prochaine saison de plantation.

Le projet fait partie d’un ensemble coordonné d’interventions d’urgence avec des donateurs, dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne, qui soutiendra les importations à court terme de blé pour le pain afin d’assurer un accès continu à du pain abordable pour pauvres, de l’orge pour le bétail et des intrants agricoles pour la production nationale de céréales.

Il jettera également les bases de réformes visant à remédier aux faiblesses et aux distorsions de la chaîne de valeur des céréales, y compris les politiques de sécurité alimentaire connexes et à améliorer leur impact sur les résultats nutritionnels et la diversification de l’alimentation, à renforcer la résilience de la Tunisie aux futures crises alimentaires et à fournir une assistance technique pour moderniser l’Office des céréales et le système de subventions alimentaires.

«La Tunisie est confrontée à un important choc d’approvisionnement en céréales en raison des difficultés d’accès aux marchés financiers et de la hausse des prix mondiaux qui ont affecté la capacité à se procurer des céréales importées», a déclaré Alexandre Arrobbio, directeur national de la Banque mondiale pour la Tunisie . “Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres partenaires pour soutenir le gouvernement tunisien dans ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire tout en s’attaquant à certaines des réformes structurelles en retard du système agricole et alimentaire”

Parallèlement à des financements parallèles d’autres bailleurs de fonds, le projet vise à éviter les ruptures d’approvisionnement en pain au troisième trimestre 2022 en finançant l’achat urgent de blé tendre, équivalent à un mois et demi de consommation. Le financement permettra également d’acheter environ 75 000 tonnes d’orge pour couvrir les besoins des petits producteurs laitiers pendant environ un mois, ainsi que 40 000 tonnes de semences de blé de qualité pour assurer la prochaine saison de plantation, qui commence en octobre 2022.

La conception du projet reconnaît la nature exceptionnelle de la crise actuelle et son impact sur la Tunisie, avec des mesures d’urgence à court terme visant à protéger les segments pauvres et vulnérables de la population. L’arrêt soudain des exportations de céréales de l’Ukraine et le déficit des exportations de la Fédération de Russie et de la région de la mer Noire en raison de la guerre en cours en Ukraine ont eu un impact considérable sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. La Tunisie est particulièrement vulnérable à ces perturbations céréalières et en 2021, elle a importé 60 % de son blé tendre et 66 % de son orge de la Fédération de Russie et de l’Ukraine.

À long terme, le projet devrait réduire la dépendance aux importations grâce à des incitations pour augmenter durablement la production nationale de céréales, créer des politiques agricoles et alimentaires plus efficaces et durables et renforcer la sécurité alimentaire tout en protégeant les ménages les plus vulnérables.

Le 18 mai, la Banque mondiale a annoncé les mesures qu’elle prévoit de prendre dans le cadre d’une réponse globale et mondiale à la crise actuelle de la sécurité alimentaire, avec jusqu’à 30 milliards de dollars de projets existants et nouveaux dans des domaines tels que l’agriculture, la nutrition, la protection sociale, l’eau et arrosage. Ce financement comprendra des efforts pour encourager la production d’aliments et d’engrais, améliorer les systèmes alimentaires, faciliter davantage les échanges et soutenir les ménages et les producteurs vulnérables. (source: Un nouveau projet de la Banque mondiale aborde les défis de la sécurité alimentaire en Tunisie)