Les principes de l’économie circulaire seront au cœur d’une exposition intitulée “3CODESIGN 3Rs Réduire Recycler Réutiliser”, visant à retracer l’évolution de l’éco-design italien, qui se tiendra du 23 juin au 15 juillet 2022, à la Cité des sciences à Tunis en partenariat avec l’Institut culturel italien.

Cette exposition ambitionne de mettre en avant les avantages de la réduction du gaspillage des matières premières et du recyclage des produits consommés, à commencer par le plastique et l’impact de ces pratiques sur l’environnement.

Les principaux objectifs de cette exposition consistent à faire en sorte que les déchets redeviennent des matières premières, à promouvoir l’économie circulaire se basant sur le recyclage et la réutilisation et à repenser la conception et la production en fonction non seulement de la durabilité environnementale, mais aussi des aspirations d’une nouvelle société favorisant le partage, la responsabilité et le respect des générations futures.

L’accès à cette exposition sera libre et gratuit.