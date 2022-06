Les dettes globales des sociétés de raffinage des huiles auprès de l’Office national de l’huile (ONH) ont atteint près de 25 millions de dinars (MDT), vu que l’Office n’a pas honoré ses engagements depuis plus d’une année, a indiqué le président de la Chambre syndicale nationale des raffineurs de l’huile végétale, Slim Ben Aissa.

Intervenant au cours d’une conférence de presse, tenue lundi 20 juin 2022, il a fait savoir que la non obtention des montants dus a causé la faillite de deux entreprises, et 13 entreprises sont menacées de disparition.

Les sociétés font face à des difficultés financières et ne peuvent plus honorer leurs engagements auprès des banques, sans oublier le paiement des factures d’électricité et d’eau, et autres dépenses de transport.

La Chambre appelle donc le gouvernement à accélérer le paiement des entreprises pour garantir l’approvisionnement du marché en huile subventionnée, parce que l’arrêt des activités des entreprises peut causer une crise au cours des prochains mois.

Pour Ben Aissa, le marché nécessite un approvisionnement de 170 000 tonnes/an, mais seulement 30 000 tonnes ont été importées au cours des 5 premiers mois de 2022.