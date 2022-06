Cette cérémonie de signature du renouvellement de la 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 la 𝐁𝐍𝐀 𝐞𝐭 𝐥𝐞 CNOT, s’est déroulée le 17 Juin 2022 au siège du CNOT à Tunis.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la démarche RSE de la BNA certifiée par l’adhésion de la banque au Pacte Mondial des Nations Unies et adoptant le sport comme un outil important pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

La convergence entre les valeurs de l’olympisme et du sport en général et celles portées par la BNA durant son parcours de plus de 60 ans est à la base de l’engagement de la banque dans le sport.

Cette convention est la parfaite illustration de la contribution de la BNA à l’essor du sport dans le pays, permettant à la Tunisie de rayonner à l’échelle internationale et aux sportifs de relever le défi, de concrétiser leurs rêves et de marquer l’histoire du sport tunisien notamment lors des prochains rendez-vous tels que les Jeux méditerranéens en Algérie en 2022, les Jeux de La Solidarité Islamique en Turquie en 2023 et les Jeux Olympiques 2024 à Paris

L’objectif aussi de cette convention est d’exploiter le pouvoir de transformation du sport et de son fort potentiel de changement social positif, dans ce contexte le CNOT et la BNA s’associent pour la concrétisation d’un plan stratégique 2022-2025, visant le développement du sport , par la tolérance et le respect, la promotion des valeurs de l’olympisme respect ainsi qu’à la réalisation des objectifs de santé, d’éducation et d’inclusion sociale.

La BNA défend ces mêmes valeurs de solidarité, de respect, d’esprit d’équipe, de dynamisme, de performance et de reconnaissance envers la nation.

La BNA : Une Banque à esprit Olympique