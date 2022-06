Sfax : Lancement de la 2ème version de l’initiative 7 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes migrantes et aux personnes en situation de précarité

La deuxième édition de l’initiative “7 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes migrantes et aux personnes en situation de précarité a démarré, mardi à Sfax, sous le signe “Nous sommes tous des êtres humains”.

Organisée par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) et le Fonds des Nations Unies pour la Population, cette initiative vise, selon des responsables des deux organisations, à contribuer à lutter contre les violences faites aux femmes migrantes et aux personnes en situation de précarité et à sensibiliser l’opinion publique à la réalité des femmes migrantes victimes de violence fondée sur le genre.

Les intervenants ont ajouté, lors d’une conférence de presse organisée à cette occasion, que l’objectif visé est de sensibiliser les femmes migrantes victimes de violences à leur droit d’accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que de renforcer les capacités de la société civile dans le domaine de prise en charge des femmes victimes de violences et des personnes en situation de précarité.

La deuxième édition de cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale visant à fournir des services essentiels de santé sexuelle et reproductive, a fait savoir la directrice générale du CREDIF, Thouraya Balkahia qui s’est félicitée du partenariat réalisé dans ce cadre avec plusieurs associations dans le cadre de cette initiative.

Belkahiya a passé en revue le rôle du CREDIF dans la défense des causes des droits des femmes, la réalisation de recherches et d’études et l’organisation de manifestations visant à lutter contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes, dans le cadre de l’engagement du centre en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre la violence basée sur le genre.

Pour sa part, la directrice du bureau du FNUAP en Tunisie, Rym Fayala, a souligné que l’appui matériel et technique apporté par l’organisation à cette initiative vise à soutenir les groupes marginalisés et à les aider à accéder au services de santé et de reproduction, formant le souhait de voir cette initiative se transformer en un rendez-vous annuel.

Le programme de cette deuxième version vise à changer les mentalités qui perpétuent les pratiques discriminatoires, selon Belkahiya à travers des témoignages de migrantes qui ont survécu à la violence basée sur le genre (vendredi 17 juin), et un atelier de sensibilisation des femmes migrantes sur les violences basées sur le genre et l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive (le samedi 18 juin).

Le programme comprend également une exposition baptisée “Hors 100 Mètres” avec la participation d’un groupe d’artisanes, d’entrepreneures, de migrantes et d’associations actives dans le domaine de prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité, afin de diffuser des messages positifs suite à des success stories réalisées par ces femmes, selon la responsable de communication au CREDIF, Houda Dridi.