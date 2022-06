Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a souligné que sa visite en Tunisie répond à un double objectif.

Au plan bilatéral, d’abord, il s’agit de booster les solides relations liant la Tunisie à l’Algérie. A ce titre, il estime que ces “relations sont au beau fixe”.

Quant au deuxième objectif, répond au “souci de concertation tripartite entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye sur la situation dans ce dernier pays, ainsi que les différentes questions concernant ces trois pays”, a-t-il dit à l’issue de son entrevue, vendredi 10 juin 2022, avec le président de la République, Kaïs Saïed, au Palais de Carthage.

Une lettre de Tebboune à Saïed

Lamamra a aussi indiqué avoir remis au chef de l’Etat une missive émise par son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Il a ajouté que cette rencontre a été l’occasion d’échanger les vues autour des accords conclus entre les deux pays et les deux présidents depuis la visite d’Etat effectuée par le président algérien en Tunisie au mois de décembre dernier.

Commission mixte

A ce titre, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que les deux pays se penchent actuellement à “mettre en œuvre ce qui a été précédemment convenu” et à “ouvrir de nouveaux horizons à cette relation”, affirmant que la Haute commission mixte tuniso-algérienne se tiendra prochainement.

D’autres rencontres auront lieu à différents niveaux entre les deux pays frères, notamment à l’approche de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, a révélé le ministre algérien, soulignant à ce propos que le président Kaïs Saïed considère “cet événement comme étant une fête commune pour les deux peuples.”

Dossier libyen

Evoquant la situation en Libye, Lamamra a souligné que la Tunisie et l’Algérie se tiennent aux côtés du peuple libyen frère afin de restaurer les attributs du développement, de la stabilité et du progrès au sein d’un Etat libyen “unifié et fondé sur la souveraineté nationale”.

L’amitié tuniso-algérienne

Cité dans un communiqué de la présidence de la République publié à l’issue de la rencontre, Kaïs Saïed a rappelé les étapes-phare liant les deux pays, mettant l’accent sur les solides et profonds liens de fraternité et d’unité de destin entre les deux peuples frères fondés sur les principes de solidarité, d’entraide et d’altruisme.

Dans ce contexte, le président de la République a appelé à accélérer la tenue des échéances bilatérales, dont en premier lieu la Haute Commission mixte.

Objectif : poursuivre le développement dans les différents domaines de la coopération tuniso-algérienne et élever au plus haut niveau le partenariat solidaire bilatérale.

“Le président Abdelmadjid Tebboune se félicite du niveau des relations de fraternité, de confiance et de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie”, a réaffirmé le ministre algérien des Affaires étrangères. Il est fermement convaincu que ces relations stratégiques resteront solides et indéfectibles et seront consolidées au cours de la prochaine période à tous les niveaux, a ajouté Lamamra.

Soutien politique de l’Algérie à la Tunisie

L’Algérie est attachée à la réussite de la Tunisie, à sa stabilité et à la non-ingérence dans ses affaires internes, a-t-il affirmé.

“L’Algérie respecte les choix de la direction en Tunisie et est confiante en sa en sa capacité à servir au mieux l’intérêt du pays dans la période à venir”, a-t-il réitéré.

Par ailleurs, Lamamra et Saïed ont évoqué certaines questions liées à la coopération bilatérale, notamment la circulation des personnes entre les deux pays, outre l’examen des principaux dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, au premier rang desquels le dossier libyen.

Ces concertations, lit-on de même source, ont fait ressortir une convergence de vues entre les deux pays sur la nécessité de parvenir à une solution politique libyo-libyenne sans ingérence extérieure de manière à préserver l’unité et la sécurité de ce pays frère, au service de la stabilité dans la région.