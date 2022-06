La South Mediterranean University (SMU : MSB/MedTech/LCI), première université anglophone en Tunisie et dont le campus se situe aux Berges du Lac 2 à Tunis, vient de renforcer son partenariat avec l’université canadienne HEC Montréal à travers une nouvelle convention.

Celle-ci a été signée entre le Professeur Mahmoud Triki, président-Fondateur de la SMU, et Marie-Hélène Jobin, directrice des relations et des partenariats internationaux à HEC Montréal. Elle concerne deux des établissements de la SMU, à savoir l’école de gestion MSB (Mediterranean School of Business) et l’école d’ingénieurs MedTech (Mediterranean Institute of Technology).

« Je crois fermement que l’éducation est à la base des relations d’amitiés et de coopération économique entre nos deux pays », a déclaré le Pr Triki à cette occasion, émettant le vœu que les freins au développement pouvant exister soient levés pour permettre aux institutions universitaires tunisiennes de pouvoir disposer d’antennes dans d’autres pays.

Cette convention tuniso-canadienne porte sur plusieurs niveaux : tout d’abord avec la MSB, permettant aux étudiants du premier cycle inscrits à la MSB d’entamer des études 2+2, c’est-à-dire deux années à la MSB suivies de deux autres années à HEC Montréal, ce qui leur permet d’obtenir un double diplôme (Bachelor en Administration des Affaires). Cette possibilité existe depuis 2014 et a permis à plus d’une centaine d’étudiants de la MSB de rejoindre HEC Montréal.

Une deuxième possibilité sera désormais offerte aux étudiants en Master 1+1, à savoir une première année en Tunisie et une seconde au Canada, aboutissant à un Master en Supply Chain & Operations Management (à la MSB) puis un DESS en chaîne logistique (à HEC Montréal).

Il y a également au sein de la convention des opportunités de programme conjoint en formation continue. Le premier consiste en un programme qualifiant, d’une durée de 6 mois, ayant pour objectif d’améliorer les compétences managériales des cadres et des dirigeants d’entreprises dans plusieurs secteurs.

Les cours sont organisés à raison de trois jours par mois avec des professeurs à la fois de MSB Tunis et d’HEC Montréal. Ce programme est délivré en Français. La deuxième possibilité en formation continue permet l’accès aux étudiants de l’Exécutive MBA de la MSB au parcours double diplôme de l’EMBA de la MSB et le MBA de HEC Montréal en passant une année à la MSN et une année à HEC Montréal.

Avec MedTech, un programme innovant d’ingénieur-manager est proposé, combinant une formation en ingéniorat avec une autre en gestion selon le même principe qui permet après deux années d’études un transfert à Montréal pour l’obtention d’un Bachelor en Administration des Affaires à HEC Montréal et à Polytechnique Montréal au bout de 5 ans (deux années de prépa + 3 années de spécialité).

Dr Sana Miladi, enseignante et directrice des programmes de licences et du programme HEC Montréal à la SMU, a souligné, lors de la cérémonie de signature, l’importance de « l’impact de ce genre de partenariat sur les étudiants en termes d’employabilité et de création d’entreprises ». Elle a également rappelé que cela contribuerait aux établissements de la SMU « d’entrer petit à petit dans le classement des grandes écoles dans le monde ».

De son côté, Mme Jobin a indiqué que HEC Montréal « s’associe avec des partenaires de prestige dont MSB et MedTech avec qui il existe depuis 2014 un partenariat soutenu et très fructueux », ajoutant qu’elle œuvrait à « travailler pour augmenter le nombre de Tunisiens étudiants au Canada, car le pays a besoin de personnes qualifiées ».

HEC Montréal est une institution de prestige qui fait partie des 100 meilleures écoles de gestion dans le monde qui est triplement accréditée (AMBA, AACSB et EQUIS), ce qui témoigne de la qualité de l’enseignement qui y est prodigué. Elle compte près de 15.000 étudiants dont 3740 étrangers. Elle dispose de 314 professeurs et 9000 cadres et dirigeants formés chaque année.

L’établissement a passé près de 195 partenariats dans 56 pays et depuis sa création il y a 125 ans, il a formé plus de 105 800 diplômés.

Le conseiller commercial de l’ambassade du Canada en Tunisie, M. Aladin Legault d’Auteuil, a confirmé l’intérêt porté par les étudiants tunisiens pour les institutions éducatives au Canada et a émis le souhait que cette répartition soit également équilibrée avec la venue d’étudiants canadiens en Tunisie.

————–

A propos de la SMU

La South Mediterranean University (SMU) est le premier pôle d’excellence académique anglophone en Tunisie. La SMU offre des programmes de Licence, d’Ingénierie, de Masters, de perfectionnement en langues ainsi que des séminaires professionnels.

Etablie en 2002 par l’organisation d’un Executive MBA pour dirigeants d’entreprises, la SMU a introduit graduellement d’autres programmes en management via son école de gestion la Mediterranean School of Business (MSB). A l’instar de HEC Montréal, la MSB fait partie du groupe élite de Business School dans le monde détenant deux des plus prestigieuses accréditations internationales (AMBA et EFMD).

La SMU a ensuite ouvert son école d’ingénieurs le Mediterranean Institute of Technology (MedTech) et son Institut des Langues et des Cultures (LCI). L’objectif de cette pluridisciplinarité est la formation d’entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée.