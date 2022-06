Le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, a réitéré la disposition de l’organisation à continuer de soutenir la Tunisie pour l’aider à surmonter la crise économique et l’étroitesse du marché du travail, soulignant que 60 pays souffrent de la même crise.

S’exprimant lors d’un entretien avec le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi qui a eu lieu, ce matin à Genève, en marge de la 110e session de la Conférence internationale du Travail, qui se déroule du 27 mai au 11 juin 2022, Ryder s’est félicité de l’existence de traditions de dialogue social en Tunisie, selon un communiqué du ministère.

Pour sa part, le ministre des affaires sociales a salué le rôle de l’OIT dans l’appui de projets communs et l’accompagnement de plusieurs projets en Tunisie, soulignant l’importance de cette conférence internationale dans le rapprochement des points de vue et le développement des moyens de coopération conjointe entre toutes les parties.

Ezzahi a souligné que la Tunisie va surmonter les difficultés de la situation socio-économique grâce à la politique de lutte contre la corruption et à l’appui d’une méthodologie électorale qui permet aux citoyens de participer au choix des orientations des politiques publiques du pays, et à la faveur des efforts des pays et des organisations amis dans l’accompagnement de la transition de la Tunisie vers la réalisation du développement escompté et la garantie du droit au travail décent et à la dignité, selon la même source.

L’entretien s’est déroulé en présence, notamment, de l’Ambassadeur, Représentant permanent de la République tunisienne auprès de l’Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, Sabri Bachtobji.