La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a donné le coup d’envoi à la campagne de la moisson céréalière, mercredi 8 juin 2022, dans la région de Ramlia (gouvernorat de Siliana). Pour les circonstances, elle était était accompagnée de son ministre de l’Agriculture, Mouhamed Elyes Hamza.

Elle a saisi l’occasion pour appeler à faire preuve de vigilance pour assurer la réussite de la campagne des grandes cultures, lors de la collecte de la moisson en vue de préserver sa qualité.

Bouden a fait savoir que le gouvernement a œuvré, dès le début de la campagne actuelle, à assurer tous les intrants dont les semences sélectionnées et les engrais, et a révisé à la hausse les prix d’achat des céréales.

Rappelant que les estimations pour la production de cette campagne tablent sur 18 millions de quintaux, contre 16 millions de quintaux, au cours de la campagne précédente, Bouden a mis l’accent sur les préparatifs entrepris pour la campagne, dont notamment la mise en place d’un programme complémentaire pour prévenir les incendies.

Mesures pour réduire les pertes

Elle a indiqué que toutes les mesures ont été prises pour réduire le taux de perte durant les différentes phases de la campagne (transport, collecte et réception ), en plus de la mobilisation de techniciens et spécialistes pour la formation des conducteurs dans le réglage des moissonneuses-batteuses pour réduire les taux de perte.

Elle a rappelé que les préparatifs concernent principalement l’incitation des producteurs à apporter leurs productions aux centres de collecte, le renforcement du contrôle par rapport à la collecte anarchique, en plus du financement des coopératives centrales par l’Office des céréales, pour garantir la bonne collecte et le transport dans les meilleures conditions.

Des équipes de veille et de suivi dans les régions…

Bouden a évoqué la formation d’équipes de veille et de suivi au niveau régional dans tous les gouvernorats pour suivre les opérations de récolte, de transport et de collecte, ainsi que le soutien des efforts des producteurs et de tous les acteurs dans le secteur des céréales, et leur incitation à collecter davantage de la production au cours de cette campagne. L’objectif étant de réaliser l’autosuffisance en blé dur à partir de la prochaine campagne.

Cette récolte se répartit entre 11,35 millions de quintaux de blé dur (contre 10,7 millions de quintaux la saison dernière), 1,17 million de quintaux de blé tendre (même quantité que l’année dernière), 5,2 millions de quintaux d’orge (contre 4,3 millions de quintaux) et 230 mille quintaux de triticale.

91% à la production tunisienne de céréales proviennent des gouvernorats du nord

Les gouvernorats du nord participent à raison de 91% à la production nationale alors que les périmètres irrigués estimés à 66 mille hectares, y contribuent à raison de 13%, avec 2,3 millions de quintaux.

Siliana produira 2,7 millions de quintaux

De son côté, le chef de service des grandes cultures au sein du commissariat régional au développement agricole de Siliana, Mohamed Tahar Azzouz, a indiqué que les premières estimations pour le gouvernorat de Siliana tablent sur une moisson de 2,7 millions de quintaux répartis entre 1,3 million de quintaux de blé dur, 970 mille quintaux d’orge et 322 quintaux de blé tendre. 27 centres de collecte sur 29 sont prêts pour accueillir la récolte.

La présidente de l’unité de production végétale au commissariat régional au développement agricole de Siliana, Noura Zouari, avait indiqué dans une déclaration antérieure que les 382 moissonneuses disponibles dans la région suffisent pour couvrir les 158 500 hectares emblavés, indiquant que la propagation des mauvaises herbes constitue la principale problématique rencontrée par les producteurs durant la saison actuelle.

Elle a, à ce titre, fait savoir qu’une cellule de crise a été mise en place pour identifier les solutions de lutte contre ces herbes.

L’état général des céréales dans le gouvernorat de Siliana a été qualifié de ” bon ” pour 41% des cultures, de ” moyen ” pour 31% et d'” en-dessous de la moyenne ” pour 22%.