Le premier dialogue entre la région du Moyen-Orient (MENA) et l’Europe “MEFED 2022” sur le futur de l’énergie a été ouvert, mercredi 8 juin 2022, à Amman la capitale jordanienne, en présence de représentants de gouvernements, de la Ligue Etats arabes et de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).

Une délégation technique tunisienne participe à ce dialogue de deux jours (8-9 juin), organisé à l’initiative du gouvernement fédéral allemand et du gouvernement jordanien.

L’objectif recherché de ce premier meeting arabo-européen est de donner à des représentants de haut niveau de gouvernements des deux régions, de l’industrie, des milieux universitaires et de la société civile, l’occasion de partager leurs expériences et leurs idées concernant un approvisionnement énergétique fiable, abordable et durable.

Les principales thématiques qui seront abordées, à cet effet, sont le potentiel de l’hydrogène vert, l’efficacité énergétique, l’innovation et les énergies renouvelables dans le cadre du passage à des économies plus vertes.

Les conférenciers ont mis l’accent à l’ouverture du dialogue sur les nouvelles opportunités offertes aujourd’hui pour le commerce des énergies durables et la diversification des sources d’approvisionnement dans le cadre d’une approche de complémentarité MENA-EUROPE.

Les pays de l’UE et leurs voisins de la région MENA ont ainsi la possibilité d’exploiter et de renforcer leur coopération énergétique pour qu’elle ne soit pas limitée à l’assistance technique mais s’étendra à des interconnexions de réseaux électriques et surtout la création de chaines de valeur pour l’hydrogène vert et ses dérivés.

Une déclaration commune sur les ambitions de la région MENA pour la protection du climat a été signée à l’ouverture de la conférence.

Le dialogue d’Amman pourrait déboucher, selon ses organisateurs, sur des feuilles de routes régionales et interrégionales pour l’interconnexion des marchés de l’énergie ainsi que sur des accords de projets spécifiques de coopération bilatérale et multilatérale.